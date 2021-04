Suri hittide „Total Eclipse of the Heart“ ja „Bat Out of Hell“ looja Jim Steinman 

Steinmani vend Bill rääkis Associated Pressile, et laululooja ja produtsent suri esmaspäeval neerupuudulikkuse tagajärjel. "Igatsen teda juba praegu väga."

Ooperlikest seadetest tuntud Steinman saavutas suurima kuulsuse rokkar Meat Loafiga, luues temaga kahasse albumi "Bat Out of Hell" (1977). See on kõigi aegade edukamaid plaate - seda on müüdud üle 50 miljoni eksemplari.

Meat Loafi ja Steinmani pompoosset koostööd matkiti tihti, kuid ületada seda ei suudetud, kirjutab BBC News. Lähimale pääses ehk Steinman ise nende 1993. aasta plaadiga, millelt on pärit esikohahitt "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".