KIIRABI TEGI VEA?! Pereema jäi peaajuinfarkti tagajärjel voodihaigeks: kui poeg poleks ema EMOsse viinud, oleks ta paari päeva pärast surnud 

„29. märtsil oli kolm vastamata kõnet ema poolt. Helistasin tagasi ja kuulsin vaid segast jutti, mõmina sarnast. Sain aru, et midagi on valesti. Helistasin päästeametisse, et saatku kiirabi. Nad tulid kohale, vaatasid ema üle ja ütlesid, et nemad ei näe, et midagi viga oleks. Kõik...“ meenutab Aimar.