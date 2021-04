MIS MÕTTES? 3 eurot päevas kohvile on seda väärt, aga lisakulutus tervislikule toidule mitte?  

“Ükskõik, millised sa arvad enda väärtused olevat, sinu teod räägivad tegelikku lugu. See, mida me oma vaba ajaga teeme, näitab, mida me väärtustame,” kirjutab endine munk Jay Shetty oma raamatus “Mõtle nagu munk”. Ta toob näiteks, et sa võid paigutada perekonnaga aja veetmise oma väärtuste nimekirja tippu, aga kui sa veedad kogu vaba aja golfi mängides, ei klapi su teod ja väärtused kokku ja pead tegelema eneseanalüüsiga.