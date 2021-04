Teoteatri juht Piret Viisimaa: „Kohe jonni pärast ei saa lasta oma teatril mingi nõmeda viiruse pärast välja surra!“ 

„Detsembris telliti juba jõuluetendusi tavapärasest poole vähem, jaanuarist aprillini on jäänud ära 31 etendust. Teoteatri sissetulek sõltub üsna üheselt müüdud piletitest ja nii hakkab rahakoti põhi üsna kiiresti paistma,“ ei maali Piret Viisimaa oma teatri praegusest olukorrast roosilist pilti.

Heategevusoksjon – et teater kestaks

Ta märgib, et õnneks oli teatril veidi raha sukasäärde kogutud. Abiks on olnud ka väike toetus Kultuuriministeeriumilt ning seegi, et rendipinna omanik oli nõus lahkesti hinda alandama. Kuna aga oli lõpusirgel uue lavastuse väljatoomine, on sellega seoses veel maja mõned maksed teha, nii et hõisata pole Piret Viisimaa sõnul väga midagi.

Teoteater murrab ennast läbi raskuste. Foto: Jan Meresmaa

„Vaikne ja tühi teatrimaja mõjub rusuvalt ning näitlejad igatsevad oma teokotta. Jätkasime küll uue lavastuse proovidega, aga needki katkesid, kuna üks trupi liige sai pisilasega pihta. Nüüd ootame pikisilmi, et saaks tegevuse taastada, aga ega siis inimesed ei seisa karjas ukse taga ega torma esimese võimaluse peale kohe just Teoteatrisse," ütleb ta murelikult. Eelmüüki pole praegu olnud ja juba ostetud pileteid tõstavad nad aga muudkui ümber. Praegu, mil proove ega etendusi ei ole, on muutunud ka igapäevane töörütm. Ta käib koos teatri korraldusjuhi Mirjamiga tegemas selliseid vajalikke töid, mida koos publikuga teha ei saa või siis tavatingimustes lihtsalt ei jõua.

„Lillekastides ootavad värsked lilled teatrimaja ärkamist. Mõtlesin küll, et jõuan ka mõne näidendi ehk valmis kirjutada, aga paraku pole sellist rahuaega siiski olnud. Mina olen õnneks paadunud optimist ja usun, et võitlus viirusega saab varem või hiljem läbi. Iseasi, kas minu armas koduteater siis veel alles on… 2021. aasta on meie juubeliaasta – sügisel algab teatri 30. hooaeg. Ja minul 30 aastat teatrijuhina. Kohe jonni pärast ei saa lasta teatril mingi nõmeda viiruse pärast välja surra!“

Teoteatri lavastuses „Abielutunnistus“ mängivad näitlejad Vladas Radvilavicius ja Anneli Aru ootavad lavale pääsemist. Foto: Alar Simmermann