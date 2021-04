VIDEOINTERVJUU | Krista Lensin: peale pläkutamise võiks ka midagi muud osata

Paari aasta eest suure pauguga Kroonika peatoimetaja kohalt lahkunud Krista Lensin on taas fööniksina tuhast tõusmas. Kaks aastat haavade lakkumist on seljataga. Krista võttis mõni kuu tagasi rõõmuga vastu Kanal 2 telemagasini „Õhtu!“ toimetamise ja teeb ka ETV+ kanalil kakskeelset saadet „Kes keda?“. „On suurepärane tunne olla jälle tagasi,“ kinnitab särtsakas naine.

Krista, sinu elu on käinud kümneaastaste etappide kaudu - oled august auku kukkumise spetsialist. Võiksid vabalt nõustajaks või miks mitte psühholoogiks hakata?

Ma arvan sama. Olen huvitatud praegu isegi kogemusnõustaja paberid ära tegema. Neid asju, mille puhul saaksin täna nõu anda, on läbi minu seiklusrikka elu ikka väga palju kogunenud. See on kohati ka kurb ja raske, sest neid keerulisi hetki on elus ette tulnud liiga palju.

Mul on tore noor elukaaslane, hästi osavate kätega. Isegi tema ütles mulle mingi hetk, et muska, aga sa ei oskagi ju mitte midagi! Aga vaata mind, pahteldan ja ehitan, aga sina ei oska sedagi. See isegi ei solvanud mind, vaid pani mõtlema, et just käsitööoskus või oma kätega millegi valmis tegemine, on tõeline oskus. Olen alati imetlenud inimesi, kes õmblevad, küpsetavad, koovad - teevad midagi päriselt. Neil ei olegi vahet, kuhu riiki nad kolivad, panevad oma ettevõtte püsti kus iganes.

Peale pläkutamise võiks ka midagi muud osata.

Sel hetkel kui sain aru, et ma ei oska tõesti mitte midagi peale pläkutamise, siis see ehmatab ikka korralikult ära. Näiteks töötukassasse minek, mis on tegelikult Eestis päris asjalik. Pead sinna lõpuks pöörduma. Kui piinlik see alguses on. Kui jube tunne see on. Lähed sinna pea norus, aga tegelikult nende jaoks oled sa üks inimene tuhandete seas.

