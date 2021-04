VIDEO | Merilin Mälk hakkas ekskallima eeskujul juutuuberiks: nüüd on minu aeg särada

"Ma enam ei suutnud, olen nii kaua unistanud Youtube`i teha," sõnab Merilin ja lubab hakata kanalile tihedamalt sisu tootma. "Olen kogu aeg tahtnud sellist asja teha ja arvan, et on minu aeg särada."

Muuhulgas lisab Merilin, et on tegelikult varemgi videoid teinud. "Panin suht igal nädalavahetusel Youtube video üles ja tegin lambiseid vloge," ütleb ta. Praegu on ta need videod aga kustutanud.