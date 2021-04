Marilyn Jurman kirjutas nooruspõlve päeviku põhjal raamatu: oli hetki, kus pidin tegema pausi ja törtsu nutma  

Marilyn räägib, et on kirjutanud niikaua, kui ennast mäletab. Enamasti luulet, laule, stsenaariumeid ja ka novelle. „Teadmine, et ühel hetkel kirjutan ka raamatu, on minus samuti alati olnud,“ lisab ta. „Noorte vaimne tervis ja alaealiste ärakasutamine on teemad, mis on viimasel ajal rohkem päevakorral kui kunagi varem. Seega tundus õige just nüüd seda teemat veel ühe külje pealt avada. Noortele ja noorte suu läbi.“