Merlyn Uusküla valmistub pulmadeks: mul oli kahe-kolme nädalaga laias laastus pidu organiseeritud 

Lauljatar ütleb, et on üllatunud, kui kuuleb, et mõni korraldab pulmi kaks aastat. „Kas tõesti võetakse iga detaili puhul siis kümme hinnapakkumist ja kaalutakse igaüht kuu aega? Näen ka ürituste valdkonnas, kuidas meeletult suured asjad paari kuuga püsti pannakse. Meie puhul tundub, et viie kuu puhul jääb aega ülegi,“ sõnab ta. „Kui otsustame, et abiellume, tahame seda ju kohe teha, mida ikka ootada.“ Merlyn tõdeb, et kahe aasta jooksul võivad eelistused ka muutuda. „Olen palju kuulnud, et küsitakse, kas oled ikka kindel, et see idee jääb paika või võib see veel muutuda. Mina usun, et kui asjale keskenduda, on võimalik vabalt viie kuuga unistuste pulmad korraldada.“