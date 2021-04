Inimesed AKTIVISTIST TIKTOKKER ROOSABANAANIKE: mulle öeldi, et mu munad on sama suured kui küüned Geidi Raud , täna 14:32 Jaga: M

GALERII

Foto: Mari Luud/Erakogu

Jaanuaris suri Arija Helmvee (20) Rootsis elanud vend. Koroonapiirangute tõttu polnud Arija teda tükk aega näinud. See, et ta vennaga hüvasti jätta ei saanud, on üks sügavamaid põhjuseid, miks Arija koroonaeitajatega lahingut lööb. „See kõik on lihtsalt kurb,“ nendib neiu.