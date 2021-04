Youtube karistas alaealistele poistele seksisõnumeid saatnud iluguru 

Charles tunnistas aprilli algul, et oli saatnud kahele 16aastasele poisile seksisõnumeid. Youtube kinnitas BBC Newsile, et iluinfluentser on ajutiselt eemaldatud nende partnerlusprogrammist, mis võimaldab juutuuberitel oma videote pealt raha teenida. Youtube ei täpsustanud, kui kauaks karistus kehtima jääb. Charlesi kanalil on üle 25 miljoni jälgija.

BBC teatel katkestas Charlesiga koostöö ka kosmeetikafirma Morphe.

Iluguru avaldas aprilli algul video, kus tunnistas, et oli kahel puhul kogemata vahetanud intiimseid sõnumeid alaealistega. Üks intsident leidnud aset mullu, teine üsna hiljuti. Charles väitis, et ei teadnud, et suhtleb alaealisega.

Sel reedel lisas Charles, et talle on esitatud uusi süüdistusi, kuid need olevat alusetud.