Inimesed Aktiivsed üliõpilased putitavad koroonaarstide vaimset tervist: ka lennukis tuleb hapnikumask panna esmalt ette endale Mondela Urbala , täna 09:00 Jaga: M

Anna Helena Ursula Allvee Foto: Erakogu

„Kui mõtleme lennureisile, siis enne õhkutõusu seletatakse meile alati, et juhul, kui tekib vajadus hapnikumaski järele, tuleb see kõigepealt endale ette panna ning alles siis hakata teisi abistama,” kirjeldab MTÜ Nõustamispesa asutaja Anna Helena Ursula Allvee (22), miks on tema ja kaastudengid võtnud südameasjaks koroonaarstidele tuge pakkuda.