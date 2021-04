Kuninglik ekspert: Harry ja Meghan ei jää kokku 

Raamatu "Meghan and Harry: The Real Story" (e .k. ilmunud pealkirja all "Meghani ja Harry tegelik lugu") autor väidab New York Postile antud kommentaaris, et Meghan Markle kaotas Sussexi hertsoginnaks saades reaalsustaju ning võttis omaks hoiaku "keelan, käsen, poon ja lasen". "Tal hakkab suu vahutama, kui ta minu nime kuuleb. Aga ta ei saa midagi ette võtta, sest ma pole ühtki juriidilist viga teinud. Kõik, mis ma tema kohta väitsin - tema taust, see, kuidas ta Harryst teada sai -, on seaduse silmis korrektne."

Campbell on veendunud, et Harry ja Meghan ei jää kokku. Printsil olevat siiski raske kammitsaist pääseda - ta kolis Meghani soovil Californiasse, nende pere täieneb varsti teise lapsega. "Tal on raske välja pääseda. Ta on lõksus," nendib kuningakoja ekspert.