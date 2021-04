KAHJU! Austraalia laulja ei sõida Eurovisionile: riigist lahkumine ja tagasi minemine on üksjagu keeruline 

"Austraalia on Eurovisioni-vaimus elanud üle 35 aasta ja meie kiindumus on kasvanud aina enam alates sellest, kui 2015. aastal ise Viinis võistlustulle läksime. Sel aastal osaleb Austraalia maailma suurimal lauluvõistlusel taas, kuid sedapuhku astub meie artist Montaigne üles kodumaal," ütleb Austraalia delegatsioonijuht Josh Martin. "Kaalusime kõiki variante ja otsustasime, et ei saada oma delegatsiooni sel aastal Rotterdami. Jõudsime sellisele otsusele, kaaludes pandeemiaga kaasnevaid väljakutseid ja erinevaid faktoreid, mis puudutavad Austraaliast välja ja riiki tagasi reisimist."

Eurovisioni peaprodutsent Martin Österdahl ütleb, et temalgi on kahju, et Montaigne ei saa Rotterdami sõita. "Mõistame siiski hästi, millised väljakutsed Austraalia delegatsioonil ees on. Meil on aga hea meel, et nad saavad ülejäänud 38 riigiga liituda ja seda live on tape video vahendusel. Austraalia on võistlusesse alati toonud eripära ja energiat, ning nad on Rotterdamis meie südamete lähedal."