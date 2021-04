Inimesed TÖÖKIUS? Endine Virika farmi töötaja: sain ületöötamisest infarkti ja mind koondati Toimetas Mondela Urbala , täna 20:58 Jaga: M

Endine töötaja Jaanus Foto: Kuvatõmmis/"Kuuuurija"

„Tundsin, et see on kummaline. Helistan ja ütlen, et olen haige, ja tema naerab mu üle. Sain kahepoolse kopsupõletiku,” räägib „Kuuuurijas” Virika farmi endine töötaja Jaanus (55), kuidas ülemus töötajaid kiusab.