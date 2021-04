Inimesed Raivo Põldmaa: „Jään kindlalt selle juurde, et praegu on mul jumala õige hetk linnateatrist lahkuda.“ Jaanus Kulli , täna 07:00 Jaga: M

GALERII

VIIMANE VAATUS: Veel mõnd kuud ja siis saab otsa pool oma elust linnateatri eesotsas seisnud Raivo Põldmaa aeg. Foto: Robin Roots

29 aastat tagasi, 27. aprillil, kirjutas Tallinna linnateatri direktor Raivo Põldmaa alla oma töölepingule. Kolmveerand aastat enne seda oli tollal administraatorina töötanud Põldmaa sest teatrist vallandatud. 30 aastat direktorina ta välja ei venita, kuna 20. juunil on ta viimane tööpäev. Oma kabineti on ta aga ammu tühjaks kolinud. Isegi selle võtit pole tal enam, kuna Laial tänaval on vähemalt paaril järgneval aastal peremeheks ehitajad.