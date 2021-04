Inimesed Kate Winsleti tütar teeb kuulsa ema abita näitlejakarjääri Toimetas Triin Tael , täna 16:00 Jaga: M

Kate Winslet koos tütre ja Jim Threapletoniga 2001. aasta juunis. Abielu purunes juba mõni kuu hiljem. Foto: VIDA PRESS

Kate Winslet rõõmustab, et tema esmasündinul Mial on õnnestunud päris oma jõul näitlejakarjääri teha. "Tal on teine perekonnanimi, nii et ta lipsas radari alt läbi ja inimesed, kes talle rolli andsid, ei teadnud, et ta on mu tütar."