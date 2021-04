Müstika Hobiastroloog Elizabeth Samose saarelt: oodata põnevaid ja ootamatuid muutusi suhetes ja rahaasjades Elizabeth Samose saarelt , täna 08:54 Jaga: M

Foto: Marion Maksimov

Astroloogial on meile pakkuda oluliselt rohkem kui 12 märki ja nende iseloomustused. Läbi astroloogia on meil võimalik vaadata ja mõista, kuidas erinevad planeedid omavahel suhestuvad ja mida see meie jaoks tähendab. Iga taevakehaga käib kaasas oma energia ja teemad, mida see planeet väljendab.