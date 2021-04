Kim Kardashianist lahutav Kanye West kuulutas, millist naist ta nüüd tahab 

New York Posti andmeil on räpistaar kuulutanud, et tema järgmine kallim peab olema kunstnik ja loomeinimene. "Nad peavad ühist keelt rääkima," seletab Westile lähedale isik. Ju nappis Kanyel sotsiaalmeedia superstaari ja superosava ärinaise Kimiga viimaks jututeemasid.

Kerge ei saa suhe Westiga olema. 43aastane hiphopikuulsus on varem kuulutanud: "Ma olen Michelangelo. Ma olen Picasso." Ajakirjas GQ on ta veel öelnud: "Olen kahtlemata kõigi aegade suurim artist. Siin pole mingit küsimust. See on fakt." Westi megalomaaniale annab ilmselt hoogu juurde bipolaarne häire.