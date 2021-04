PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 22. aprill 

Palju õnne, Sõnn! Algab huvitav aasta, mis võib su isiklikesse suhetesse põnevaid muudatusi tuua. Kui sul on ammust ajast kindel partner, tuleb suhtesse uudsust ja värskust tuua, vastasel juhul on ebakõlad kiired tekkima. Rutiini talud halvasti, vajad väga vaheldust. Tööl tagab edu see, kui eesmärgid on kindlalt paigas.