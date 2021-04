PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 20. aprill 

Alateadvuse mõju on tugev, võid tunda mõningast sisemist ebakindlust. Esile võivad kerkida hirmud, mis sind omajagu mõjutavad, aga mida sul on raske tõlgendada.

Romantikavajadus on suur. Sul on tavapärasest lihtsam enda õrnu tundeid ka sõnadesse panna. Kui oled turvalises suhtes, on täna hea päev armastuse avaldamiseks.