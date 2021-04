PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 19. aprill 

Palju õnne, Jäär! Uuel eluaastaringil on tähelepanu suuresti rahaasjadel. Uudne lähenemine aitab edasi. Sul tuleb mõelda, nuputada, suhteid luua, et rahalist olukorda parandada. Stabiilsust ei ole kerge saavutada. Edu võib sind saata siis, kui tegeled omapäraste asjadega. Sulle on tähtis positsioon, tahad, et sind tunnustataks.