PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 24. aprill 

Palju õnne, Sõnn! Algav eluaastaring toob võimalusi ja ka ohte. Armastust on su elus palju. Vastassoost kolleegidega võib olla keeruline asju ajada, eriti siis, kui leekima lööb lubamatu kirg. Sul on palju energiat töö murdmiseks, aga sul on ka tugevaid konkurente. Palju abi on tarkadest ja rahumeelsetest sõpradest.