Meeleavaldusel osalenud Silvia Ilves: ma ei tea, kas endale kunagi andestan 

"Minu elukaaslane on tšellist. Marcel Johannes Kits. Armastav mees, kes räägib roosade silmadega, et meil on kindlasti ilus ühine tulevik. Minu meeleavaldustel osalemise esimese viljana loobus aga kontserdikorraldaja Toivo Tuberik meie ühise tšelloduo kontsert-tuuri korraldamisest," kirjutab Silvia oma sotsiaalmeedias ja lisab, et Tuberiku sõnul oli ta käitumine lausa jälestusväärne.