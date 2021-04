Inimesed Neeme Raud alkoholismist: lõpuks oli vaja võidelda selle eest, kas jään alles. Asjad muutusid enesetapu lähedaseks Toimetas Mondela Urbala , täna 11:29 Jaga: M

Neeme Raud Foto: Robin Roots

„Ma ei taha mingisugust karsklus propagandat teha. See on inimese enda valik – elada edasi või mitte. Kas sa tahad oleskleda ja olla mingisuguses kapslis aastaid, tunda, et nagu oled ja ei ole ka või tahad olla kahe jalaga maa peal?” räägib Neeme Raud saates „Hommik Anuga”.