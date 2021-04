Elizabeth II avaldas Philipi matuste eel foto nende õdusast lõõgastushetkest 

Foto autor on kuningliku paari minia, nende noorema poja prints Edwardi abikaasa Sophie. Kuninganna ja Edinburghi hertsogi abielu kestis 73 aastat.

"Kuninganna soovib jagada seda erafotot, kus nad on koos Edinburghi hertsogiga 2003. aastal Šotimaal Muicki mäeaheliku tipus. Tema Majesteet ja kuninglik pere on tänulikud kõigi üle maailma saabunud kaastundeavalduste eest ning neid liigutab, et nii paljud inimesed jagavad hertsogi elu tähistamiseks temast sooje mälestusi."