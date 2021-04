KÜMME KORDA KUULSAM! Tarmo Kruusimäe mõnus hetk lööb laineid üle maailma 

Briti Yahoo! kirjutab, et Eesti parlamendiliige kehastas kogu kaugtöö võlu ja valu, kui ta ilmus riigikogu ette valju muusika saatel voodis e-sigaretti popsutades. Yahoo! toob välja, et Kruusimäe oli enne poliitikuks hakkamist mitmes punkbändis, mis seletab tema armastust muusika vastu.

Kruusimäe rääkis "Ringvaates", et kui ta oleks teadnud, et on tema kord rääkida, oleks ta endal selja sirgu ajanud ja viisakas välja näinud.

Enda küsimuse esitamise kord jäi tal märkamata tehniliste viperuste tõttu, sest veidi enne seda, kui talle sõna anti, kadus ta arvutist heli. Kruusimäe proovis seejärel aru saada, milles probleem, ja vaatas, kas näiteks Youtube'ist oleks heli kuulda. Kogu selle aja arvas ta ka, et tema küsimuseni on veel aega, sest nägi oma arvutist, et ta on ootejärjekorras neljas.