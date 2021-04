Soome „The Voice'i“ finaalist välja jäänud Siret Tuula: mulle pole siiani kohale jõudnud, kui suur see kõik oli! 

Samal teemal Tapalt pärit lauljatar pääses Soome laulusaate poolfinaali: olen andnud igal etteastel endast sada protsenti 12.04.2021 Eesti lauljatar lööb laineid Soome laulusaates ja püüdleb koha eest poolfinaalis 07.04.2021 Poolfinaalis läks võistlustulle üheksa lauljat ja saateformaadis ei öelda täpselt välja, mitmendaks keegi jäi. „Võib öelda, et jõudsin üheksa parema hulka.“ Siret muigab, et saates osalemine arendas kindlasti tema soome keele oskust, kuid andis lisaks kamaluga ka lavalist ja üldist enesekindlust. „Samuti oskust töötada etteantud materjaliga – ükskõik, mis lugu teha vaja oli, õppisin leidma sellest osa, mis minuga klikib,“ räägib Siret. „See omakorda andis oskust loomingulist vabadust paremini enda jaoks ära kasutada.“ Lisaks andis saates osalemine Siretile juurde julgust olla tema ise, ning kinnitust, et vägevaid asju päris üksi teha ei saa.

Siret kirjeldab, et poolfinaali ettevalmistused algasid paar päeva pärast veerandfinaalide lõppu. Poolfinaali pääses ta „The Voice of Finlandi“ nii-öelda paralleelsaatest „Comeback Stage“, olles varem saatest välja kukkunud nii-öelda nokaudivoorus. Siret esitas poolfinaalis loo „Girl On Fire“ ja räägib, et lugude valimine algas juba enne veerandfinaale ning selle loo pakkus talle „Comeback Stage’i“ juhendaja räppar Pyhimys koos saate muusikatiimiga. „Poolfinaalis oli minu juhendaja Juha Tapio, kelle pärast veerandfinaali endale valida sain.“

Räppar Pyhimys ja Siret Foto: Eero Liimatainen

Otsesaate päev algas varakult

Lauljatar räägib, et igal lauljal on oma loo ülesehituse ja arranžeeringu, ning pisut ka koreograafia, juures õigus kaasa rääkida. „Esimene proov toimub koos bändijuhiga-klaverimängijaga, ning seal pannakse paika laulu kõrgus ja kogu arranžeering. Seejärel toimub esimene vokaalproov, kus antakse tagasisidet, kuidas lauluga paremini töötada.“ Esimese proovi järel on loo õppimiseks klaveriga salvestatud demo saatel paar päeva aega ning päev enne otsesaadet tehakse kõik saate jaoks vajalikud proovid – kõrvamonitori, bändi lõpliku seade ning visuaaliproov. Viimases pannakse suures pildis lavaline liikumine paika ning tehakse kõik kostüümis esimest korda läbi. „Igal lauljal on sõltuvalt proovist aega 30-45 minutit.

Siret Tuula Soome laulusaate poolfinaalis Foto: Saku Tiainen