KAHJU! Eestlanna Siret Tuula ei pääsenud Soome laulusaates finaali 

"Ma olen väga õnnelik, et sain siin nii kaua olla ja jõudsin poolfinaali. See oli imeline. Aitäh kõigile hääletajatele! Ma ei üle üldse kurb, mitte sekundikski. See oli tõesti suur võimalus ja au," ütleb Siret oma Instagrami story's.

"See on siiani kõige suurem saavutus muusikamaailmas. Aeg-ajalt on ka endal seda raske uskuda. Nii suurt telepublikut pole mul kindlasti kunagi varem olnud," rääkis Siret Õhtulehe intervjuus mõni aeg tagasi. Kuuldavasti kandideeris saatesse lausa 1500 inimest ja seega on kaheksa poolfinalisti hulka pääsemine väga suur saavutus.

The Voice’i formaat on tuntud selle poolest, et esialgse saatesse pääsemise otsustab ainult osaleja hääl. Lisaks ei ole kohtunike roll olla ainult kohtunik, vaid ka juhendaja. "Nad näevad laulja arengut ja aitavad seda ka ise suunata – see annab kohtunikele parema ülevaate osalejate töötahtest, artistlikust loomingulisusest ja isiksusest üldisemalt. Seega, kui alguses loeb ainult hääl, on hiljem oluline rohkem just kõik muu ja hääl on boonuseks. Samuti erineb saade selle poolest, et võistlus käib kuni finaalini ainult tiimisiseselt," rääkis Siret Õhtulehele.