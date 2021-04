Inimesed Kersti Kaljulaid: „Mul on väga selge plaan. Minust saab president, kui ma ei ole enam Eesti Vabariigi president.“ Martin Šmutov , täna 20:48 Jaga: M

Intervjuu president Kersti Kaljulaidiga. Foto: Martin Ahven

„Institutsiooni koht ja roll ka pärast ametiaja lõppu on presidendi puhul üsna oluline teema ja ma ei suhtu sellesse üldse kergekäeliselt. Võin kohe täna öelda, et te saate ikka sellele tribüünile, mis mulle jääb, ka pärast minu siit ametist lahkudes loota ja toetuda, et me kindlasti oleme koos ja kindlasti teeme asju, mida on Eesti jaoks vaja ka edaspidi,“ lubab Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid, selgitades, kuidas ta on läbi mõelnud, mida presidendil sobib ja mida ei sobi pärast ametiaja lõppu teha.