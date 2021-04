„Harry Potteri“ staar kaotas vaid 52aastaselt võitluse vähiga ja suri 

"Teatan murtud südamega, et ta kaotas kangelasliku võitluse vähiga. Ilus ja võimekas Helen McCrory suri rahulikult oma kodus, ümbritsetuna sõprade ja pere armastuseha. Ta suri nii, nagu elaski. Kartmatult. Me armastame teda ja teame, kui õnnelikud olime, et ta meie eludes oli. Mine nüüd, Väikseke, aitäh sulle," teatab Damian.