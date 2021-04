HÜVA NÕU | Roland Tokko lihtsad nõuanded ärevuse ja hirmu vastu 

Enesearengu õpetaja Roland Tokko jagab nõuandeid ärevuse ja hirmu vastu

Kui teda ärevus tabab, teeb Tokko hommikuses rutiinis hingamisharjutusi, kuulab audioraamatut või loeb midagi, mis annab mõtteviisile uue väljundi, et samu mõtteid mitte keerutada.

Kui muremõtted tulevad ikka tagasi, mõtleb ta, et need ei olegi halvad, vaid hoopis head. Miks? Tihtilugu annavad muremõtted märku sellest, mis on vaja ära teha. “Ma olen enda puhul märganud, et kui näiteks öösel mingid probleemid peas ketrama hakkavad ja need hommikul või järgmisel päeval kohe ära lahendan, siis muremõtted kaovad,” toob ta välja, et tasub aeg-ajalt vaadata, millest alateadvus märku annab, millega oleks vaja tegeleda.