Gucci perekond kritiseerib filmi moemaja juhi tapmisest 

Nii moe- kui filmifännid on tulevasest linateosest elevil, kuid mitte Guccide moedünastia. "Oleme tõeliselt pettunud. Kõnelen pere nimel," ütles Maurizio sugulane Patrizia Gucci uudisteagentuurile Associated Press. "Nad röövivad ühe perekonna identiteedi, et teenida kasumit, et Hollywoodi süsteemi sissetulekut suurendada ... Meie perel on oma identiteet, privaatsus. Me võime kõigest rääkida, kuid on piir, mida ületada ei tohi."