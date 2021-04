Toivo Tootsen: Priit Aimlata poleks sündinud RAMETO visiitkaarti – „Meelejahutajat“ 

Absurdi ja kalambuuritsemist pakkus nõukogude elu ohtralt, mille Aimla oma terava silmaga ka otsekohe üles korjas. „Sellega seoses meenub mulle üks Priidu sketš või humoresk peakirjaga „Družba tagurpidi,“ räägib Tootsen. „Ma ei tea, mis imega see raadiosse jõudis, sest kui see oli eetris kõlanud, jõudis ka parteimeestele kohale, et „družba“ (sõprus) on tagurpidi lugedes „abžurd“. Millele muidugi järgnesid vastavad sanktsioonid käskkirjade või eetrikeeldude näol.“