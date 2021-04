KAS TÕESTI MISSISAAGA LÄBI? Tiina Jantson: Ireni Erbi viidi vanglasse! 

Tiina Jantson (vasakul) ja Ireni Erbi Foto: Kollaaž / Stanislav Moškov, Robin Roots

Aastaid missivõitlusi korraldanud Missis Estonia eestvedaja Tiina Jantson on juba pikka aega vedanud vägikaigast teise samanimelise võistluse korraldaja Ireni Erbiga (loe pikemalt SIIT ). Jantson on Erbi korduvalt kohtusse kaevanud ja mullu läks asi lausa nii kaugele, et kohus kuulutas välja Erbi pankroti, ning mõistis temalt välja võla Jantsonile. Nüüd teatab Jantson sotsiaalmeedias, et Erbi on vangi pandud.