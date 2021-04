JUBA TÄNA! Eestlanna kavatseb merineitsisabaga ujuda 30 kilomeetrit: samas rannas hammustas märtsis hai 9aastast poissi 

Ameerikas elav ujuja ja ujumistreener Merle Liivand on juba merineitsisabaga ujumises kaks rekordit püstitanud – aastal 2019 ujus ta sabaga 10 kilomeetrit, mullu aga juba 20. „Kui 2019. aastal 10 kilomeetrit läbisin, ei osanud ma arvatagi, et järgmisel aastal 20 kilomeetrit läbima lähen. Kui sai selgeks, et ookeanide olukord (Merle soovib rekordiüritustega tähelepanu juhtida ka ookeanide reostusele – toim.) järjest kasvava plastdemia – kutsun pandeemia ajal plastiku ülepakkimist plastdemiaks – tõttu ei muutu, siis peab vast jätkama. Teadlased on öelnud, et aastaks 2030 on ookeanis plastikut rohkem kui kala.“