Humorist Priit Aimla: „Kui tahame kohelda vähemusi võrdväärselt teistega, peame lubama ka nende kulul nalja heita." Rainer Kerge , täna 22:30

Foto: Stanislav Moškov

„Sõja teemat ma pigem väldiksin. Kõige muu üle võib teatava pieteeditundega nalja teha,“ sõnastab humorist ja poliitik Priit Aimla vastuseks küsimusele, mis valdkond võiks olla satiirikule tabu. „Kui võtta näiteks erinevate vähemuste või puudega inimeste teema – kui tahame kohelda neid võrdväärselt teistega, peame lubama ka nende kulul nalja heita. Piiritunnetus on muidugi väga oluline. Nagu ka vanasti, kui pidi sõnad seadma nii, et iva tuleks välja, mõte oleks arusaadav, aga sõnade rüü oli nii täpne, et keegi kuskilt kinni ei saanud hakata.“