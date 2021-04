AASTAID OSTUHULLUSE KÜÜSIS: Eesti juurtega räpistaar kulutas rõivastele sadu tuhandeid eurosid 

Mikael rääkis, et langetas käest läinud rahapruukimise tõttu ka kodus tähtsa otsuse: nüüdsel ajal hoiab ta oma Espoo kodu keldrisse ehitatud hiiglaslikust garderoobist eemale, kui vähegi võimalik. "See tuletab mulle [mu laristamist] meelde." Garderoobis ripub näiteks neli tuhat eurot maksnud disaineritagi, mida räppar on kandnud vaid korra. "Nelja tuhhiga oleks saanud ümber maailma reisida," arutleb ta.

Hullematel aegadel võis Mikael hommikul takso tellida ja sõita poodi kodumasinaid ostma. Tuju oli nii kehv, et vaja oli lihtsalt millegi peale raha kulutada. "Ma isegi ei tea, mida ma sinna ostma lähen, sest mul pole midagi vaja, aga ma lähen sinna, et leida midagi, mille peale raha kulutada," meenutab ta oma mõttekäiku. Näiteks võis ta soetada uue televiisori vaid põhjusel, et too oli tema 65-tollisest veelgi suurem. Koos televiisoriga tulid koju praepannid ja juhtmevabad kõlarid. "Mul on kodus miljon juhtmevaba kõlarit, ma ei kuula neist kunagi muusikat, aga peab olema just see kõige uuem, mis maksab 2500 eurot." Ostuorgiat kroonis grill. Koju jõudes oli enesetunne juba parem.