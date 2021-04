LIBAKONTO! Suli otsib Hans Nayna nime all Tinderis tutvusi: see on tänapäeva interneti needus 

Väidetav Jean on 32aastane mees, kes elab Tallinnas. Huvideks on ta märkinud spordi ja enesetutvustuses on mehel kirjas: "Armastan kunsti ja naudin elu!"

Õhtuleht võttis Hansu ja tema kallima Merlega ühendust, et uurida, kas on kelmusest teadlikud või on tõepoolest laulja valenime all uusi tutvusi otsimas. Mõlemad olid pilte nähes üllatunud ja Hans kinnitab, et tegemist on libakontoga. "Ta kirjutas Tinderisse, et see maha võetaks," sõnab Merle.

"Veider on see, et olen mitut Eesti muusikut ja artisti näinud Instagramiski välja hüüdmast, et nende andmetega on libakontod," tõdeb naine ja lisab, et eks see on see tänapäeva interneti ning sotsiaalmeedia võlu ja needus.

"Sama palju, kui see annab võimalusi eneseteostuseks, annab see ka võimalusi kuritarvitamiseks, lihtsalt rumala nalja tegemiseks, või end kellegiks teiseks kehastada," lisab Hansu kallim.