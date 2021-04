„Stiilse viisiku“ geistaar ja ta mees ootavad surrogaatemalt last 

Tippstilist avaldas Instagramis kelmika ultrahelifoto, teatamaks, et tema ja ta abikaasa Rob France saavad tänavu surrogaatema abil lapsevanemateks.

"Ei, ma pole rase, kuigi see foto on VÄGA realistlik," lõmpsis moeguru, kuid jätkas tõsisel toonil: "Meie südamed on armastust pilgeni täis. Ma ei suuda ära oodata, millal saaksin seda beebit süles hoida ja talle kogu seda armastust näidata."