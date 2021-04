Kes on need 30 leinajat, kes homsel prints Philipi matusel osalevad? 

Matusetalitusel osalevad Elizabeth II ning tema neli last: prints Charles koos abikaasa Camillaga, printsess Anne koos abikaasa Timothy Laurence'iga, prints Andrew - tema eksabikaasat Fergiet pole matustele kutsutud - ning prints Edward koos abikaasa Sophiega.

Kuninglikul paaril on kaheksa lapselast. Prints Charlesi pojad William sammuvad matuserongkäigus eraldi, andis õukond teada. Nende vahel on Anne'i poeg Peter Phillips printsessi esimesest abielust. Matusetalitusel osaleb ka prints Williami abikaasa Catherine, Harry abikaasa Meghan jäi Californiasse, sest arst ei soovitanud tal lapseootuse tõttu lennureisi ette võtta.

Koos prints Edwardi ja krahvinna Sophiega saabuvad ärasaatmisele nende lapsed Lady Louise ja James. Kuningliku paari lapsed ja lapselapsed moodustavad matuselistest kaks kolmandikku. Kes on ülejäänud kümme?

Kenti hertsog Edward on kuninganna isapoolne nõbu, kelle ema oli omakorda Philipi sugulane. Gloucesteri hertsog prints Richard on kuningas George V ja kuninganna Mary noorim lapselaps. Printsess Alexandra on kuninganna sugulane, kes oli tema ja prints Philipi pulmas üks pruutneitsitest.