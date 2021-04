Trad.Attack! üllatab kontsertalbumiga: see pakatab energiast 

„Meie põhitöö on olla laval ja seal sünnib meie kunst nii-öelda reaalajas. Seda tunnet, mida tekitab kontserdil mängimine ja selle kogemine, on raske kirjeldada, aga see sarnaneb kõige rohkem õnnetundele. Kes ei tahaks seda veel ja veel kogeda?!“ räägib bändi trummar Tõnu Tubli. „Salvestasime kõik suvised kontserdid ja materjali ettevalmistamine tähendas nende kontsertide korduvat läbielamist, nii et võib öelda, et me oleme väga õnnelikud inimesed,“ sõnab ta.