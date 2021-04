WAF laulukool laienes Tartusse! Maiken: pea kolm kuud oli vaja vaeva näha! 

Alates 1. veebruarist avas erahuvialakool WAF laulukool lisaks Tallinna koolile filiaali ka Tartu kesklinnas. „Idee tuli ühe Tartu kolleegi poolt, kes oli juba mitu aastat käinud WAF-is end täiendamas vokaaltehnika kursusel. Pille Siht on ise juba pea 20 aastat Tartus, samalaadses huvikoolis nagu WAF, laulmist õpetanud,“ meenutab Maiken. Pille mainis Maikenile, et Tartus oleks vaja värsket verd ja uuendusi. „Küsis mu käest, et kas ma pole mõelnud, et võiks tulla?“