Soome ekspresident Tarja Halonen: „Olen vanaemana ilmselt sama kehv kui emana.“ 

Halonen põhjendas teda Rootsi televisiooni jaoks intervjueerinud Rootsis tegutsevale soome muusikule Anna Järvinenile, et lapsed ja lapselapsed on olnud sunnitud teda jagama avalikkusega. "Selle eest võin kiita või süüdistada omaenda ema, kes ütles ikka, et üldiselt armastavad kõik emad oma lapsi, aga head emad armastavad kõiki maailma lapsi."

Tütre sünnile oli eelnenud traagiline vahejuhtum. Halonen pidi 1978. aasta sügisel sõitma lennukiga Eduskunta kaitseväekoolitusele, kuid arst keelas sõidu ära, kuna rasedus oli lõppjärgus. Arsti otsus päästis Tarja ja tema tütre elu: tagasiteel Helsingisse kukkus lennuk alla ning kõik 15 pardal olnut said surma.

2018. aastal ajakirjale Apu antud intervjuus tunnistas Halonen, et oleks rohkem lapsi tahtnud. "Aga õnneks on mul Pentti [Haloneni teine abikaasa Pentti Arajärvi] ning ka mu tütre isa varasema elu kaudu olnud pereringis viis last. Tähtis on niimoodi öelda, sest üks neist on juba surnud," lisas Halonen.