Priit Võigemast: sellepärast, et mingi seltskond pole praegu nõus poes või ühissõidukis maski kandma, pean mina veel pikalt tööta passima 

Priit ei taha saagi käima tõmmata, aga tunneb sama, mida Genkagi. Genka kirjutas Facebookis, et niikaua, kuni maskivastased turvameestega maadlevad, on oht, et praegune olukord kestab edasi, ning meelelahutuse, teeninduse, toitlustuse jm vallas tegutsejad on veelgi kauem tööta.