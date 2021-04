LÄBI! Jennifer Lopez ja Alex Rodriguez katkestasid ametlikult kihluse 

Lopez (51) ja Rodriguez (45) andsid ajakirjale People tehtud avalduses teada, et soovivad teineteisele ainult head. "Mõistsime, et meil on parem olla sõbrad," ütlesid nad. "Jätkame üheskoos töötamist ning teineteise toetamist oma ühistes ärides ja projektides."

"Nad on püüdnud laste nimel head nägu teha, aga kõik teadsid, et sellest ei tule midagi välja," ütles üks insaider. People'i allika sõnul mõistsid kuulsa paari Miami sõbrad, et suhe on hukule määratud, kui Jenniferi ja Alexi plaanist osta ühine megahäärber ei tulnud midagi välja.

"Neil hakkasid eriolukorra ajal probleemid tekkima," ütleb teine allikas. "Nad käisid koos teraapias. Nad tõesti püüdsid suhet toimima panna." Lopez on viimasel ajal olnud Dominikaani vabariigis filmimas koos Josh Duhameliga uut romantilist komöödiat "Shotgun Wedding", A-Rod aga on olnud peamiselt Miamis. Ta sõitis küll märtsikuise pommuudise järel Lopezi juurde ning neist avaldati tundeküllaseid fotosid, kuid kihlust päästa see ei suutnud.