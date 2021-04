Inimesed Inga Tislaril on haruldane sündroom: minult on küsitud, kas näen ka värve erinevalt? Mondela Urbala , täna 15:15 Jaga: M

GALERII

Inga ja Turbo Foto: Sadu-Triste Juurikas

„On ka inimesi, keda see on hirmutanud või on küsitud: „Kas sa näed ka värve erinevalt?”” jutustab lauljatar Inga Tislar, kelle parem silm on pruunikasroheline ning vasak sinakashall.