USA filmitööstuse tipptegija möllab Saaremaal: elu puhutakse sisse vanale mõisahoonele 

"Hoiame hinnataseme madalama, et meelitada peresid ja sõpru, kes soovivad koos aega veeta," lubab Maria.

"Ma töötan alati erinevate projektide kallal ja see on millegipärast lihtsalt väga kenasti ja kiiresti paika loksunud. Alustan 2021. aasta suve visioonidega, mis on viimastel aastatel pere ja sõpradega abiga peas küpsenud," räägib Maria ja lisab, et pandeemia on andnud aega selle projektiga tihedamalt tegeleda.

Kas on raske niivõrd vana hoonet renoveerida? "Jah, sest hoonet on kasutatud mitmel erineval viisil ja algupäraseid omadusi on vähe alles. Tuleb süvitsi uurida, kuidas hooneid vanasti kasutati ja vastavalt sellele neile tänapäevane ilme anda," vastab Maria ja naljatleb, et paari halli juuksekarva on projektiga lisandunud. Küll aga on naisel varasem laadne kogemus olemas,nimelt renoveeris ta täielikult Londonis asuva 1852. aasta hoone. Ka ülemaailmne pandeemia on plaanidesse jätnud jälje ja kogu projekti planeerimine võtab seetõttu kauem aega kui arvati.

Niivõrd suured plaanid ja unistused nõuavad ka tugevat tiimi. "Mind on aidanud õetütar Elena, kes on vastutav tootearenduse, idee visualiseerimise ja projekti partnerina. Carl-Otto pole mitte ainult vaimne teejuht, vaid ka partner. Siis on meil suurepärased kohalikud sõbrad Olga ja Indrek Kasela, kellel on alati ägedad ideed ja tugi nende najal on alati olemas. Samuti teeme koostööd meeskonnaga, kes on Pilgusel töötanud ja leiame rohkem kohalikke talente, mis aitavad meil kogukonda üles ehitada," rõõmustab Maria.

Elu Eestis

"Elukvaliteet on siin suurepärane. Pärast seda, kui hakkasime siin suvitamas käima, on väga palju arenenud," räägib Maria siinsest eluolust.

Maria abikaasa John Mathieson on USA filmitööstuse tipptegija. „Kohtusime töö kaudu, ta oli siis tipprežissöör, kelle sulest tulid mitmed hämmastavad muusikavideod, mida me kõik 80ndate lõpus ja 90ndate alguses vaatasime. Ta on filminud ka mitmeid suuri ja väikeseid mängufilme. Hetkel filmib ta näiteks Marveli filmi „Dr Strange 2“,“ kirjeldab Maria imetlusega abikaasa tööd. Koos on paaril kaks tütart, Isla ja Iona.