Luciano Pavarotti lesk abiellus uuesti 

71aastane Pavarotti suri 2007. aasta septembris pärast heitlust kõhunäärmevähiga, mis oli tal diagnoositud eelmise aasta suvel. Kolm aastat tagasi kirjutas Itaalia ajakirandus, et ooperikuulsuse lesk kurameerib Filippo Vernassa nimelise teatrijuhiga - paarike tabati rannapuhkusel õrnushetkedelt. Kuid püsima see suhe ei jäänud. Nicoletta leidis uue õnne hoopis finantsnõustaja Alberto Tinarelliga, kellega ta mullu septembris üheksakuulise tutvuse järel Bologna kirikus laulatati.

Alberto on Nicolettast kaks aastat vanem. Nad kohtusid ühise sõbra korraldatud õhtusöögil - Grazia Verasani oli veendunud, et nende kahe vahel võib armusäde tekkida. Nii juhtuski: Alberto on rääkinud, et armus selsamal õhtul. Nicoletta omakorda on nimetanud meest oma hingesugulaseks. Liigutav detail: abieluettepaneku tegi Alberto ühtlasi oma tulevasele kasutütrele. "Ta ütles, et kui Alice peaks veidigi kõhklema, siis me ei abiellu," rääkis Nicoletta ajakirjale Chi. Õnneks oli tüdruk rõõmuga nõus. "Nüüd oleme tõeline pere."