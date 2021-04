Hasselhoffi tütar paljastab esimese pluss-suuruses modellina Euroopa Playboy veergudel oma ihu 

"Mind valdab tundetulv, mõeldes, mida see kaanepilt kaasavuse ja naiste suurema väestamise raames tähendab," kirjutab "Knight Rideri" ja "Rannavalve" tähe tütar. "Tahtsin kasutada seda platvormi, väljendamaks, et teil on võimu oma keha armastada, ilma et peaksite ühiskonna ilustandardite pärast kõhklema."