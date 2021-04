Rootsi moekunstniku kollektsioon tutvustab Muhu mustreid 

Rootsi moekunstniku ja ettevõtja, omanimelise kaubamärgi looja Gudrun Sjödéni värvikireva suvekollektsiooni “Tagasi Muhusse” kleidid, tuunikad ja seelikud on valmistatud looduslikest materjalidest – sealhulgas ökopuuvillast ja ümbertöödeldud puuvillast – ning kaunistatud tikanditega.

Samuti on rõivaesemed saadaval erinevates värvides – näiteks kleidi ja tuunika “Liiva” värvivalikus on valge, hibiskusroosa ja türkiissinine, seelikul “Maasi” aga kollane, kirsipunane ja must. Veel kuuluvad kollektsiooni Eesti kudumistraditsioonidest inspireeritud kardigan “Eesti” ning kleit ja kardigan “Lill”. Retuuside “Oina” trükimuster imiteerib kontrastset koekirja.